Mais de 5 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início da invasão russa há três anos

Mais de 5 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o começo da invasão russa, há três anos. Muitas delas encontraram refúgio em países da Europa, como Portugal. Uma associação em Lisboa já ajudou mais de 20 mil refugiados ucranianos a superar os traumas e as dificuldades de recomeçar a vida em outro país. O brasileiro Ângelo é um dos responsáveis pelo local, que conta apenas com o apoio de voluntários e doações. Uma ajuda que melhora a vida de quem viu de perto os horrores da guerra.



