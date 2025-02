Mais de 50% dos americanos aprovam os dez primeiros dias de Trump como presidente, diz pesquisa

Uma nova pesquisa aponta que mais de 50% dos americanos aprovam os dez primeiros dias de Donald Trump como presidente. É a menor rejeição desde o início do primeiro mandato em 2017. As deportações já surtiram efeito. Muitos imigrantes que partiram no dia 20 janeiro em direção aos Estados Unidos desistiram. Segundo o Departamento de Segurança americana, 7.300 imigrantes foram presos nos primeiros seis dias do governo Trump.