Mais de 50 mil pessoas com 60 anos ou mais fazem cursos universitários no Brasil

Mais de 50 mil pessoas acima de 60 anos fazem cursos universitários no Brasil. O número é 56% a mais do que 10 anos antes. Dona Sônia é um exemplo: aos 76 anos voltou para a faculdade depois de passar no vestibular mais concorrido do país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!