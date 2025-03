Mais de 50 pessoas morrem durante sequestro de trem no Paquistão

Mais de 50 pessoas morreram durante o sequestro de um trem no Paquistão. Os criminosos usaram bombas e foguetes para parar a composição. 450 passageiros estavam a bordo. Os vagões foram invadidos por homens armados e com artefatos presos ao corpo. O exército de Libertação Balúchi, um grupo separatista, assumiu a autoria do sequestro, que durou mais de 30 horas. O objetivo era trocar os passageiros por prisioneiros. 33 rebeldes, o maquinista e 21 policiais foram mortos.



