Mais de 500 denúncias de crimes virtuais contra idosos são registradas este ano no Brasil

Mais de 500 denúncias de crimes virtuais contra idosos foram registrados este ano, no país. Para evitar fraudes, escolas dão curso do chamado Letramento Digital para pessoas com mais de 60 anos. Nessas aulas, elas aprendem a identificar mensagens falsas e a realizar compras pela internet com mais segurança. O número de ocorrências de estelionato digital cresceu mais de 133% em quatro anos, segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública.



