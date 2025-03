Mais de 60% dos brasileiros usaram o Pix ao menos uma vez por mês em 2024, mostra estudo

Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que mais de 60% da população brasileira fez, pelo menos, uma transferência por Pix a cada mês, no ano passado. Nesta semana, o Banco Central anunciou mudanças para garantir mais segurança na transação. As medidas começam a valer a partir de abril, com a exclusão de chaves Pix ligadas a CPFs e CNPJs em situação irregular na Receita Federal. A regra deve impedir que golpistas vinculem nomes de empresas conhecidas a documentos falsos ou até mesmo de pessoas que já morreram. Hoje, existem cerca de 836 milhões de chaves Pix cadastradas no Banco Central. Destas, 8 milhões apresentam irregularidades.



