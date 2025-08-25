Mais de 700 pessoas seguem fora de casa no RS por causa de estragos provocados pela chuva
Cerca de 46 cidades decretaram situação de emergência
Mais de 700 pessoas seguem fora de casa, no Rio Grande do Sul, por causa dos estragos provocados pela chuva. Cerca de 46 cidades decretaram situação de emergência. A situação mais grave é em São Lourenço do Sul. O arroio São Lourenço transbordou e a água invadiu mais de 2 mil casas. São 500 pessoas desalojadas e dezenas desabrigadas na cidade. De acordo com a Defesa Civil, choveu em dois dias, um volume maior do que o previsto para todo o mês. Além das inundações, foram registrados desabamentos, quedas de árvores e interdição de rodovias.
