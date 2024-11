Mais de 78 milhões de eleitores já votaram antecipadamente nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, mais de 78 milhões de eleitores já foram aos locais de votação ou enviaram as cédulas pelo correio. Nesta terça (5), é o dia oficial de votação, mas o voto não é obrigatório no país. Por isso, é apenas mais um dia normal de trabalho. Esse é outro desafio para os candidatos: fazer com que os americanos, que ainda não votaram, tirem um tempo para fazer isso.