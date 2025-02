Mais de 950 imigrantes ilegais condenados por crimes são detidos em um único dia nos EUA

Mais de 950 imigrantes ilegais condenados por crimes foram detidos em um único dia nos Estados Unidos. O número é resultado da megaoperação, realizada no domingo (26) em várias cidades do país. O objetivo, segundo o departamento responsável, é prender e deportar estrangeiros que entraram ilegalmente no país, principalmente os que foram condenados por assassinatos, crimes sexuais e outros delitos. Nesta segunda (27), o secretário de defesa, Pete Heghseth, chegou ao Pentágono para o primeiro dia de trabalho e afirmou que vai ajudar o Governo com as deportações em massa.