Mais de quatro celulares foram roubados ou furtados por hora durante o mês de janeiro, em MG

Em janeiro, mais de quatro celulares foram roubados ou furtados por hora, em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, motoqueiros têm atacado pessoas que estão distraídas para levar os aparelhos. No mês de janeiro 620 celulares foram roubados em Minas Gerais e mais de 2.500 furtados. A Polícia Militar diz que uma das estratégias para reduzir o número de ocorrências, é identificar os receptadores. Os criminosos contam com o fator surpresa, por isso a recomendação é evitar o uso do celular em espaços abertos.



