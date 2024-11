Maria do Rosário e Sebastião Melo participam de sabatina nesta quarta (16) em Porto Alegre (RS)

A sabatina foi promovida pela Rádio Guaíba e pelo Jornal Correio do Povo. O evento colocou frente a frente Sebastião Melo, do MDB, e Maria do Rosário, do PT. Um dos temas mais discutidos nessa campanha é o rumo que vai ser dado ao Departamento Municipal de Água e Esgotos, que durante a enchente de maio não foi eficiente como o esperado. Os candidatos têm opiniões diferentes sobre o tema.