Maria Elizabeth Rocha é a primeira mulher a se tornar presidente do Superior Tribunal Militar

Uma mulher vai presidir, pela primeira vez, o Superior Tribunal Militar. A escolhida foi Maria Elizabeth Rocha. A cerimônia, no Teatro Nacional em Brasília, foi acompanhada pelo presidente Lula e outras autoridades. A nova presidente da Corte destacou que uma das bandeiras da gestão vai ser a inclusão das mulheres em espaços de poder. Maria Elizabeth substitui o ministro Francisco Joseli Parente Camelo, que passa a ocupar a vice-presidência da Corte. O Superior Tribunal Militar é responsável por julgar crimes previstos no código militar cometidos por integrantes das forças armadas.



