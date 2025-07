Marina Silva é alvo de novos ataques no Congresso

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi alvo de novos ataques no Congresso Nacional. Marina Silva participava de uma audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, sobre desmatamento e queimadas. Durante a sessão, o deputado Evair de Melo, fez várias críticas à ministra. Em maio, a ministra foi alvo de ataques durante uma audiência no Senado.



