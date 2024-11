Mauro Cid terá que esclarecer contradições em novo depoimento ao STF nesta quinta (21)

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, vai prestar um novo depoimento nesta quinta (21) por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. No despacho, Moraes apontou as contradições existentes entre os depoimentos do tenente-coronel e as investigações como justificativa para a decisão. Mauro Cid pode ter os benefícios do acordo de delação premiada anulados depois da operação da PF que prendeu quatro militares e um policial federal envolvidos em um suposto plano para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.