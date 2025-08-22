Medicamentos emagrecedores comercializadas de forma clandestina são apreendidos

Nesta sexta-feira (22) houve uma nova apreensão de medicamentos emagrecedores de procedência desconhecida. As substâncias eram comercializadas de forma clandestina, juntamente com receitas médicas, em grupos de mensagens. O espaço funciona como distribuidora de produtos estéticos e hospitalares, na região metropolitana de São Paulo. Os policiais encontraram ampolas de tirzepatida, sem procedência. A substância é usada em canetas emagrecedoras. As ampolas tinham etiquetas falsificadas, com o nome comercial do produto.



