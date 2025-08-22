Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Medicamentos emagrecedores comercializadas de forma clandestina são apreendidos

Distribuidora sem autorização da Anvisa vendia produtos a clínicas e autônomos

JR na TV|Do R7

Nesta sexta-feira (22) houve uma nova apreensão de medicamentos emagrecedores de procedência desconhecida. As substâncias eram comercializadas de forma clandestina, juntamente com receitas médicas, em grupos de mensagens. O espaço funciona como distribuidora de produtos estéticos e hospitalares, na região metropolitana de São Paulo. Os policiais encontraram ampolas de tirzepatida, sem procedência. A substância é usada em canetas emagrecedoras. As ampolas tinham etiquetas falsificadas, com o nome comercial do produto.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
  • Obesidade
  • PlayPlus
  • Polícia
  • Receitas
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.