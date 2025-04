Medicamentos: novo teto para reajuste é definido, e aumento pode passar dos 5%

O teto para reajuste de medicamentos foi publicado nesta segunda-feira (31). O aumento varia conforme a categoria do remédio. No caso dos medicamentos de nível 1, que corresponde a genéricos com ampla concorrência, como os anti-inflamatórios, por exemplo, o percentual máximo de reajuste será de 5,06%. Os de nível 2, com média concorrência, não podem passar dos 3,83% de aumento, e os de nível 3, com quase nenhuma concorrência, como os indicados para o tratamento de câncer e doenças raras, por exemplo, o maior reajuste fica limitado a 2,6%. Segundo o Sindicato da Indústria de produtos farmacêuticos, o Sindusfarma, o aumento médio geral no preço dos remédios pode ficar em 3,48%, o que seria o menor valor desde 2018.



