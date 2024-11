Médico é preso no RS suspeito de matar a esposa com zolpidem e anestésico

Um médico foi preso, no Rio Grande do Sul, suspeito de matar a mulher com medicamentos de uso restrito. André Baptista teria misturado quatro comprimidos de zolpidem, indicado para o tratamento de insônia, em um pote de sorvete. Além do remédio, o médico também injetou um segundo medicamento para dormir e um anestésico indicado para pacientes entubados, o que provocou a morte de Patrícia. O que chamou a atenção da polícia foi o fato de as substâncias terem sido aplicadas no pé da mulher.