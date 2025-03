Medidas para baixar o preço dos alimentos podem esbarrar em problemas no escoamento da safra

As medidas do governo para combater a alta dos preços dos alimentos podem esbarrar em antigos problemas no escoamento da safra. A infraestrutura é precária e ficou ainda mais cara com a alta do diesel. 60% do transporte de grãos ainda é feito por caminhões. A Associação Brasileira dos Produtores de Milho diz que só na safra deste ano, o preço do frete subiu entre 30% e 40%, dependendo da região. O Brasil está colhendo mais uma safra recorde, com destaque para a soja, que tem exigido cada vez mais caminhões. Com isso, a oferta de transporte está limitada. Faltam caminhões e até caminhoneiros. Para a frente parlamentar do agronegócio, o governo não avaliou as propostas enviadas pela entidade, antes de anunciar o corte de impostos para produtos importados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!