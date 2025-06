Memphis Depay notifica o Corinthians sobre dívida milionária

Para pagar R$ 6 milhões pendentes há mais de três meses, Memphis deu um ultimato ao Corinthians. Os advogados do jogador cobram na Justiça que sejam feitos, ainda hoje (25), os pagamentos de R$ 4,6 milhões em premiação pelo título do Campeonato Paulista e mais R$ 1,5 milhão em direitos de imagem. Essa foi a segunda notificação do holandês contra o Corinthians. A primeira aconteceu em maio, quando Augusto Melo ainda era o presidente. O Corinthians corre contra o tempo para quitar os valores. Caso o pagamento não seja feito, Memphis pode não cumprir alguns compromissos comerciais com o clube. Não está descartada também a possibilidade do jogador não se reapresentar com o elenco, no sábado (27).



