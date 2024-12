Menino de 13 anos fica preso no meio de rio em Minas Gerais

Um menino de 13 anos ficou preso no meio de um rio em Minas Gerais e por pouco não foi levado pela correnteza. O garoto foi pescar com o irmão quando começou a chover forte. A água do rio subiu rapidamente. Ao tentar escapar, o adolescente prendeu o pé em uma pedra. Os bombeiros foram chamados e usaram cordas para o resgate. A vítima foi socorrida com ferimentos na perna e hipotermia, mas está fora de perigo.