Menino de 2 anos morre após ser esquecido no carro por dona de berçário em Goiás

Um menino de 2 anos morreu após ser esquecido dentro do carro da dona do berçário em que ele ficava, em Goiás. A mulher era responsável por trazer Salomão Faustino para a creche, mas ao chegar ao local, teria deixado a criança dentro do veículo, sob um calor de mais de 30°C. Ela só se deu conta do que aconteceu quatro horas depois, quando já se preparava para ir embora. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas o menino já estava morto. Segundo a polícia, a dona do berçário tentou fugir, mas foi capturada e presa em flagrante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!