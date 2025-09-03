MG: sete pessoas são presas em operação contra extorsão em sites de relacionamento

Em Minas Gerais, sete pessoas foram presas em uma operação contra a extorsão em sites de relacionamento. O prejuízo das vítimas pode ter chegado a R$ 15 milhões.

Joias, celulares, drogas e uma réplica de arma foram apreendidos em endereços dos investigados. A quadrilha atraía homens pela internet e, depois de ter acesso aos dados pessoais, passava a fazer ameaças. O grupo atuava em Montes Claros, no norte de Minas. Mas o maior número de vítimas era do Distrito Federal.

De acordo com a polícia, em cinco anos a quadrilha lesou 250 pessoas. Três mulheres suspeitas de fazer parte da quadrilha ainda estão foragidas.

