Ministério da Educação publica regulamentação do decreto sobre graduação EAD

O Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira (14) a regulamentação do decreto sobre o ensino a distância para cursos de graduação. Entre as principais mudanças, estão a redução de 40 para 30% no número de disciplinas online em cursos que sejam presenciais. O texto mantém a determinação de que os cursos de direito, medicina, enfermagem, odontologia e psicologia sejam exclusivamente presenciais. Segundo o censo da educação superior, quase metade dos alunos de graduação no Brasil está matriculada no ensino a distância.



