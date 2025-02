Ministério da Saúde vai distribuir 60 milhões de doses de vacina contra a dengue a partir de 2026

O Ministério da Saúde vai distribuir, a partir do ano que vem, 60 milhões de doses da vacina contra a dengue para serem aplicadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O imunizante foi desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com uma farmacêutica chinesa. A vacina será aplicada em dose única em pessoas de 2 a 59 anos de idade. Confira os detalhes.



