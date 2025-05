Ministério Público de Barcelona recorre da absolvição de Daniel Alves em processo por estupro

O Ministério Público de Barcelona recorreu, nesta quarta-feira (07), da absolvição do ex-jogador Daniel Alves em processo por estupro. O caso será reaberto e, agora, Daniel Alves vai ser julgado no Tribunal Supremo da Espanha, instância mais alta da justiça do país. O ex-jogador havia sido condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro. Ele ficou mais de um ano detido e em março, o Tribunal Superior da Catalunha anulou a condenação com o argumento de que havia inconsistências no depoimento da vítima.



