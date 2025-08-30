Ministro Alexandre de Moraes suspende parte das medidas cautelares impostas a Marcos do Val

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu parte das medidas cautelares impostas ao senador Marcos do Val, do Podemos do Espírito Santo. A decisão foi tomada após o parlamentar pedir licença de 119 dias do mandato por motivos de saúde. Entre as restrições revogadas estão o uso de tornozeleira eletrônica e o bloqueio de salário e verbas de gabinete. Continuam em vigor a retenção do passaporte e a proibição de deixar o país.



