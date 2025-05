Ministro da Previdência Carlos Lupi pede demissão após polêmica envolvendo fraudes no INSS

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, pediu demissão. A permanência de Lupi se tornou insustentável após a divulgação dos desvios bilionários de benefícios do INSS. O presidente Lula aceitou o pedido de demissão de Carlos Lupi após um encontro que não estava previsto na agenda oficial. A saída do ministro já era dada como certa por auxiliares de Lula, devido ao desgaste causado pela operação da Polícia Federal.



