Ministro Edson Fachin é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal

Fachin está no Supremo desde junho de 2015 e vai substituir o ministro Luís Roberto Barroso

JR na TV|Do R7

Nesta quarta-feira (13) o ministro Edson Fachin foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal pelos próximos dois anos. Edson Fachin recebeu dez votos e a eleição simbólica seguiu a tradição na corte: o ministro mais antigo que ainda não presidiu o STF é quem assume o mandato. Fachin está no Supremo desde junho de 2015 e vai substituir o ministro Luís Roberto Barroso na presidência do STF.

