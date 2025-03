Ministros do STF analisam provas contra Bolsonaro e outros 7 investigados por suposto plano de golpe

Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal já analisam as provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete investigados. A ministra Cármen Lúcia e os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux receberam, há uma semana, um HD com todas as provas e detalhes que integram a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O material foi enviado pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, para facilitar a análise do caso. O julgamento começa em 25 de março e deve se estender por pelo menos três sessões.



