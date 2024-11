Ministros do STF repudiam atentado na Praça dos Três Poderes

De acordo com a Polícia Federal, o autor das explosões em Brasília (DF) tinha o plano de matar integrantes do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes seria o principal alvo. Nesta quinta (14), os ministros repudiaram a ação extremista. O ministro Luís Roberto Barroso defendeu uma reflexão de todos sobre as explosões contra a Suprema Corte do país. Moraes voltou a defender a regulamentação das redes sociais para evitar a propagação de discursos de ódio e de ações como a de ontem.