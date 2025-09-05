Ministros do STF vão definir na semana que vem julgamento do grupo crucial da tentativa de golpe
Possível anistia pode beneficiar Jair Bolsonaro; oposição e governistas em confronto
Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal vão definir na semana que vem, o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe. Enquanto isso, a oposição no Congresso pressiona pela votação da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. A medida poderia beneficiar também o ex-presidente Jair Bolsonaro. A anistia aos condenados pelos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023 tem ganhado força no Congresso.
Além do apoio de parlamentares do centrão, figuras expressivas da direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, passaram a defender o projeto. Tarcisio teve encontros com lideranças em Brasília e em São Paulo para tratar do tema.
O senador Flávio Bolsonaro afirmou que a proposta deve ser uma anistia ampla e irrestrita, que incluiria o ex-presidente Jair Bolsonaro. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, defende urgência na discussão.
