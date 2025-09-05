Ministros do STF vão definir na semana que vem julgamento do grupo crucial da tentativa de golpe

Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal vão definir na semana que vem, o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe. Enquanto isso, a oposição no Congresso pressiona pela votação da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. A medida poderia beneficiar também o ex-presidente Jair Bolsonaro. A anistia aos condenados pelos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023 tem ganhado força no Congresso.