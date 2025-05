Minuto JR: Câmera de segurança flagra acidente entre três caminhões na rodovia BR-277, no Paraná

Uma câmera de segurança gravou um acidente entre três caminhões na rodovia BR-277, no Paraná. O desmatamento no Brasil teve uma queda de 32% em 2024. Pelo segundo dia seguido, uma mancha tinge o mar na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo o instituto estadual do ambiente, a mancha é causa por uma variação da maré. A primeira vacina 100% brasileira contra a Covid teve resultados positivos na segunda etapa dos estudos. O imunizante é desenvolvido pela Universidade Federal de Minas e caminha para última fase de testes em humanos.



