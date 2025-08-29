Minuto JR: carreta que transportava granito cai em viaduto na Grande São Paulo

Uma carreta, que transportava granito, caiu de um viaduto no Rodoanel, na Grande São Paulo. O veículo despencou de uma altura de 12 metros. O motorista teve apenas ferimentos leves.

Um tiroteiro entre facções criminosas rivais provocou o fechamento de quatro estações de trens, no Rio de Janeiro. Um criminoso que portava um fuzil foi baleado e levado para um hospital na região.

O influenciador Hytalo Santos e o companheiro dele, Israel Vicente, já estão em João Pessoa, na Paraíba. Na tarde desta quinta-feira (28) eles foram transferidos de São Paulo, onde estavam presos. Agora, os dois vão ficar detidos na maior penitenciária da capital da Paraíba.

O apresentador Faustão recebeu alta médica na manhã desta quinta-feira (28). Ele estava internado desde o dia 21 em um hospital em São Paulo, por causa de uma infecção bacteriana aguda. Segundo boletim médico, Fausto Silva está bem e seguirá com tratamento em casa.

