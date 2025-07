Minuto JR: Corpo da turista Daiana Marques, morta após queda da Pedra do Elefante, é enterrado em SP

Foi enterrado nesta segunda-feira (7) em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, o corpo da turista Daiane Marques. Daiana morreu após cair da Pedra do Elefante, em Minas Gerais. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. A produção de veículos, em junho, registrou queda de 6,5% na comparação com maio deste ano. Já no primeiro semestre de 2025, houve alta de 7,8%, em comparação com o mesmo período do ano passado. As exportações apresentaram alta de 59% no primeiro semestre do ano. Os dados foram divulgados hoje pela Anfavea.



