Minuto JR: Criminosos armados tentam roubar carro-forte em agência bancária de Campina Grande (PB)

Criminosos armados tentaram roubar um carro-forte parado em uma agência bancária, em Campina Grande, na Paraíba. O motorista do carro-forte prensou o veículo dos suspeitos em uma parede. Houve troca de tiros e dois vigilantes ficaram feridos, mas os assaltantes fugiram. E ainda: a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um médico se passava por perito federal no Rio de Janeiro.



