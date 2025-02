Minuto JR: Dois brasileiros são presos pela PF ao chegarem a Fortaleza (CE) em voo de deportados

Dois brasileiros que estavam no voo de deportados dos Estados Unidos foram presos nesta sexta (21) ao chegar ao Brasil. Eles tinham mandados internacionais de prisão. O avião com 94 brasileiros pousou em Fortaleza (CE) pela manhã e seguiu para o Aeroporto de Confins, em Minas Gerais.



