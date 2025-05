Minuto JR: Homem é flagrado em alta velocidade em cadeira de rodas motorizada no RJ

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Campo Grande em uma operação que apura desvio de verbas federais que eram repassadas à Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. O esquema pode ter movimentado R$ 20 milhões. Um clube de tiro na Zona Oeste de São Paulo foi assaltado de madrugada. Os criminosos abriram o cofre e fugiram com 30 pistolas. Uma pessoa morreu e outra ficou em estado grave na explosão de uma fábrica clandestina de fogos de artifício em São Mateus, no Espírito Santo.



