Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Minuto JR: Incêndio atinge fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia

O local armazenava material inflamável, utilizado para a fabricação de fraldas

JR na TV|Do R7

Um incêndio atingiu uma fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia. O local armazenava material inflamável, utilizado para a fabricação de fraldas. O fogo começou no fim da manhã e ainda não foi totalmente controlado. Ninguém se feriu. No interior de São Paulo, um outro incêndio destruiu um depósito de materiais recicláveis. A fumaça escura tomou conta do céu da cidade. Helicópteros e caminhões-pipa foram acionados para conter as chamas. Ninguém ficou ferido. As causas são investigadas. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo prendeu um assassino foragido, apenas quatro horas depois da expedição do mandado de prisão. Diego Henrique Rodrigues foi localizado com a ajuda do Smart Sampa, as câmeras de reconhecimento facial da prefeitura. A GCM foi acionada e prendeu o foragido, acusado de homicídio qualificado.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no RecordPlus. Baixe o app aqui!

  • GCM (Guarda Civil Metropolitana)
  • Goiânia
  • Goiás
  • Homicídio
  • Incêndio
  • Interior
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.