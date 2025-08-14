Minuto JR: Incêndio atinge fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia

Um incêndio atingiu uma fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia. O local armazenava material inflamável, utilizado para a fabricação de fraldas. O fogo começou no fim da manhã e ainda não foi totalmente controlado. Ninguém se feriu. No interior de São Paulo, um outro incêndio destruiu um depósito de materiais recicláveis. A fumaça escura tomou conta do céu da cidade. Helicópteros e caminhões-pipa foram acionados para conter as chamas. Ninguém ficou ferido. As causas são investigadas. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo prendeu um assassino foragido, apenas quatro horas depois da expedição do mandado de prisão. Diego Henrique Rodrigues foi localizado com a ajuda do Smart Sampa, as câmeras de reconhecimento facial da prefeitura. A GCM foi acionada e prendeu o foragido, acusado de homicídio qualificado.



