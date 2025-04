Minuto JR: MP-SP denuncia Maicol Santos à Justiça pelo assassinato da adolescente Vitória

O ministério público de São Paulo denunciou Maicol Santos à Justiça pelos crimes de feminicídio, sequestro, ocultação de cadáver e fraude processual. Ele é o principal suspeito de ter assassinado a jovem Vitória Souza em Cajamar (SP). Mais de 30 pessoas ficaram feridas depois de ônibus cair em uma ponte entre as cidades de Camapuã e Figueirão, em Mato Grosso do Sul. Em São José do Rio Preto, interior paulista, uma onça parda foi resgatada às margens da BR-153 depois de ser atropelada. A onça foi encaminhada a um zoológico da cidade, onde se recupera.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!