Minuto JR Mundo: Com muro 'anti-tsunami', Japão reativa reator nuclear próximo a Fukushima

O Japão reativou um reator nuclear, agora reforçado com um muro anti-tsunami, próximo à região central de Fukushima. A área foi devastada no desastre de 2011 que causou mais de 18 mil mortes. Depois do acidente, o país desativou os 54 reatores nucleares e ao longo dos anos reativou 12 das unidades operacionais, mas nenhum nas áreas mais afetadas pelo desastre.