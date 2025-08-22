Minuto JR: Operação captura 26 membros do Comando Vermelho no Ceará

No Ceará, a polícia prendeu 26 pessoas suspeitas de fazer parte da facção criminosa Comando Vermelho. Entre os presos também há comerciantes, investigados por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Uma quadrilha especializada em fraudes bancárias foi alvo de uma operação no Rio de Janeiro. Eles falsificavam documentos para fazer saques e transferências. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. O esquema movimentou R$ 6 milhões. Um incêndio de grandes proporções atingiu a cobertura de um prédio em construção no centro de São Paulo. As chamas foram controladas depois de mais de uma hora. Ninguém ficou ferido. Uma jovem foi picada na perna por um escorpião, dentro do provador de uma loja, em um shopping de Brasília. Ela recebeu atendimento, foi levada para o hospital e já teve alta.



