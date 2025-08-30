Logo R7.com
Minuto JR: PF faz operação contra o cultivo ilegal de maconha e o tráfico de drogas no Amazonas

Operações policiais resultam em destruição de plantações ilegais e prisões; acidente fatal no Paraná

JR na TV|Do R7

Em Nova Olinda do Norte (AM), a Polícia Federal fez uma operação contra o cultivo ilegal de maconha e o tráfico de drogas no Amazonas. A ação contou com o apoio de um helicóptero. Cerca de 8000 pés de maconha foram destruídos. Ninguém foi preso. 

Um acidente entre um ônibus de viagem e duas carretas deixou uma grávida e um idoso mortos em Campina Grande do Sul (PR), Nove pessoas ficaram feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal prestaram socorro. As causas do acidente estão sendo investigadas. 

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas em uma operação contra o abuso sexual de crianças e adolescentes na cidade de Canoas (RS). As vítimas têm entre 7 e 14 anos de idade. Os cinco suspeitos devem responder pelo crime de estupro de vulnerável. 



