Minuto JR: responsáveis por balear e roubar arma de PM em SP são identificados
O policial segue internado, mas está fora de perigo
Os responsáveis por balear e roubar a arma de um policial militar em São Paulo foram identificados. Kauan dos Santos atirou no PM e Gabriel Vieira roubou a arma. Tudo ocorreu durante a perseguição na comunidade de Paraisópolis. Veja também: mulher é agredida pelo companheiro dentro de elevador de prédio em Brasília.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas