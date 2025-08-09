Logo R7.com
Minuto JR: responsáveis por balear e roubar arma de PM em SP são identificados

O policial segue internado, mas está fora de perigo

JR na TV|Do R7

Os responsáveis por balear e roubar a arma de um policial militar em São Paulo foram identificados. Kauan dos Santos atirou no PM e Gabriel Vieira roubou a arma. Tudo ocorreu durante a perseguição na comunidade de Paraisópolis. Veja também: mulher é agredida pelo companheiro dentro de elevador de prédio em Brasília.

