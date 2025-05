Minuto JR: STF anuncia acordo para ampliar o uso de câmeras corporais por PMs em SP

O Supremo Tribunal Federal anunciou um acordo para ampliar o uso de câmeras corporais por policiais militares em São Paulo. Serão 15 mil equipamentos, um aumento de 25%. O ministro do STF Flavio Dino determinou a soltura do empresário turco naturalizado brasileiro Mustafa Goktepe. Em Roraima, uma operação da Polícia Federal desmontou um esquema de transporte ilegal de combustível usado para o garimpo em terras indígenas Yanomami.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!