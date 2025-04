Montadoras de Japão e Coreia do Sul vão ampliar produção nos EUA para evitar tarifa extra

As montadoras do Japão e da Coreia do Sul anunciaram planos para aumentar a produção nos Estados Unidos, tentando evitar tarifas extras sobre veículos importados. No último trimestre do ano passado, o Japão fabricou mais de dois milhões de carros, sendo que em 2023, 30% dessa produção foi destinada aos EUA. O Japão corre o risco de perder até 85 bilhões de reais em exportações. Pequenos fornecedores e empresários japoneses estão entre os mais impactados pelas tarifas. A Toyota planeja produzir um milhão de veículos elétricos este ano e está construindo novas unidades no Kentucky e Indiana, previstas para inaugurar em 2026. A Coreia do Sul, que exportou mais de um milhão de veículos para os EUA em 2023, já adotou medidas de suporte ao setor, como a redução de impostos e o aumento de subsídios.



