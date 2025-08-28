Moradores de São Bernardo do Campo (SP) se assustam com tiros que atingiram pessoas na rua
Quatro pessoas foram atingidas por disparos possivelmente de uma espingarda de pressão
Moradores de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, estão assustados com tiros que atingiram pelo menos quatro pessoas que andavam na rua. A polícia investiga quem fez os disparos e se os tiros partiram de uma espingarda de pressão.
Nenhuma das vítimas teve ferimentos graves. Os casos aconteceram no último fim de semana.
