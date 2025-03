Moraes concede prisão domiciliar à mulher que pichou ‘perdeu, mané’ em estátua no 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pela prisão domiciliar da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Ela está presa preventivamente há dois anos, por participar dos atos de 8 de janeiro. Agora, vai deixar a cadeia com tornozeleira eletrônica. Também está proibida de dar entrevistas, usar redes sociais e se comunicar com outros envolvidos no caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!