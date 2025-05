Moraes concede prisão domiciliar ao ex-presidente Fernando Collor

O ministro Alexandre de Moraes concedeu, nesta quinta (1º) prisão domiciliar a Fernando Collor de Melo. A decisão levou em consideração os problemas de saúde do ex-presidente e a idade avançada dele, que tem 75 anos. Segundo Moraes, exames comprovaram que Collor sofre de transtorno bipolar, Parkinson e apneia do sono e que precisa de tratamento específico.



