Moraes marca início dos interrogatórios de Bolsonaro e outros réus da suposta trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes marcou para segunda-feira (09), o início dos interrogatórios dos réus do chamado "núcleo um" da suposta tentativa de golpe. Os depoimentos serão presenciais, com exceção do ex-ministro Braga Netto, que está preso e vai ser ouvido por videoconferência. Entre os interrogados também estará o ex-presidente Jair Bolsonaro.



