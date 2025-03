Morre o escritor e poeta mineiro Affonso Romano Sant'anna aos 87 anos

Nesta quarta (4), morreu, aos 87 anos, o escritor e poeta mineiro Affonso Romano Sant'anna. Nascido em Belo Horizonte em 1937, San'tanna era doutor em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. O escritor publicou mais de 60 obras, entre ensaios, crônicas e poesias. Na década de 1990, ele foi presidente da Biblioteca Nacional. Affonso Romano Sant'anna foi diagnosticado com Alzheimer em 2017 e morreu em casa, no Rio de Janeiro.



